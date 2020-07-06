İHA

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu. Yerde kanlar içinde bekleyen kadını, arkadaşları elini tutup, başını okşayarak sakinleştirdi.

İHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir adam sevgilisiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkartan adam, sevgilisini karnından ve baldırından vurarak yaraladı.

YARALI KADINI ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı tabancasıyla birlikte etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından yerde yaralı halde yatan kadın için sağlık ekipleri beklenilmeye başlandı. O esnada kadının arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadının yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan saldırgan ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.