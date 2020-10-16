Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu

Alınan bilgiye göre, tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolar, bir TIR'ın üzerindeki iş makinesinin çarpması sonucu koptu.

Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.

Ekipler, kabloların tamiri için çalışma başlattı.