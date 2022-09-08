Beşiktaş'tan bir transfer daha

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Akdeniz ekibi ile geçen sezon 30 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağlamıştı.