Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmaları yapıldı.

Kalan bölümde pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.

Antrenmanı, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı salon çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.