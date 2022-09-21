Beşiktaş'ta Ismael tartışılıyor

Beşiktaş'ta bazı oyuncuların teknik direktör Valerien Ismael ile yıldızı barışmadı...

Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre; takımın eski oyuncuları Rachid Ghezzal ve Welinton üçlü savunmayla oynamak istemediklerini Fransız teknik adama iletmişti. İki oyuncu sıkıntılarını sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de paylaştı. Ismael daha sonra sistem değişikliğine gitse de işler yolunda gitmedi. Fransız teknik adam sistemini hala bazı oyunculara kabul ettiremedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ KRİTİK

Başkan Ahmet Nur Çebi her fırsatta sezonu Valerien Ismael ile tamamlayacaklarını belirtirken, yine de Fenerbahçe derbisi Fransız teknik adam için kritik bir önem taşıyor. Camiada derbide alınacak olumsuz bir sonucun İsmael'e olan güveni azaltacağı görüşü hakim.