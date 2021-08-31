Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

33 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.

Lens, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giydiği 16 maçta 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.

MALATYA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda istasyonlardan oluşan parkurda güç, denge ve kondisyon çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 2 Eylül Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynayacak.