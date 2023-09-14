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        Son dakika haberi Beşiktaş resmen açıkladı

        Beşiktaş, Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:59
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        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler

        Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

        Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

        Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

        Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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