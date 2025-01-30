Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Jean Onana ile yollar resmen ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta sahanın satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI 2023-2024 sezonunun başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlı formayla sadece 16 maçta görev yapabilen Onana, 1 asistlik performans ortaya koydu.