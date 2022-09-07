Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki oyuncuyu taşıyan ve İngiltere'den kalkan uçak, saat 17.45 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiliz oyuncuyu, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Redmond, herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.