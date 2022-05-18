Beşiktaş için Bas Dost iddiası

Beşiktaş'ın santrfor için adaylarından biri olan Bas Dost için Belçika basını yeni bir iddiada bulundu.

32 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'den ayrılmak üzere olduğu ifade edildi. Hollandalı futbolcunun ülkesinden Emmen ile Heerenven'in futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın takımdan ayrılacak olan Batshuayi'nin yerine Bas Dost'un transfer etmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Bas Dost transferinde önemli aşama kaydettiği vurgulandı.

32 yaşındaki golcü bu sezon Club Brugge'de 35 maça çıkarken 14 gollük performans ortaya koydu. Hollanda Milli Takımı ile kariyerinde 18 maça çıkan tecrübeli forvet 1 gollük katkı verdi.