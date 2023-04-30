Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi mücadelesinde geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 yenen kadroda değişiklik yapmadı.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Romain Saiss, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Rosier formayı bırakmadı

Siyah-beyazlı takımda 7 maç sonra Ümraniyespor maçında 11'de görev alan Valentin Rosier, derbide de formasını bırakmadı.

Siyah-beyazlı oyuncu savunmanın sağında görev yaparken, Ümraniyespor karşılaşmasında hasta olduğu için forma giyemeyen Onur Bulut, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

Şampiyon voleybolcular alkışlandı

Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabını şampiyon tamamlayarak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı.

Karşılaşma öncesinde kupayla taraftarın önüne çıkan siyah-beyazlılar, taraftarlarının alkışları eşliğinde tribünleri selamladı.

Burak Yılmaz da derbiyi izledi

Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti.

İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı.

Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti.

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