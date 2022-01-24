Beşiktaş Antalya'da hücum çalışacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm arıyor. Tecrübeli teknik adam, Antalya'da yapılacak kampta hücum planları üzerinde duracak.

Karaveli, skora katkılarını artırmaları için özellikle orta saha oyuncularını özel olarak çalıştıracak. Teknik heyet de bire bir görüşeceği Batshuayi'den daha fazla verim almanın yollarını arayacak.

Ajdin Hasic’e talipler var

Bu arada Beşiktaş'ta uzun sakatlık dönemini atlatarak takımla çalışmalara başlayan Ajdin Hasic’e talipler var. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Kocaelispor’un ilgilendiği genç futbolcu, oynayacağı bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas'a teklif yok

20 yaşındaki futbolcunun durumunun birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas'a ise henüz resmi teklif gelmedi.

Yönetim, maliyetlerinden kurtulmak için bu oyuncuları göndermeye sıcak bakıyor.