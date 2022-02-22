Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına yoğunlaştı.

Siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Önder Karaveli, Vavacars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçını statta takip ederek notlar almıştı.

Rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularına hem görüntülü analizlerle hem de antrenmanlarda pratik yaparak gösteren Önder Karaveli, hata yapmak istemiyor.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'a, sakatlığı bulunan futbolcularından iyi haberler gelmeye başladı.

Siyah beyazlılarda Cyle Larin ve Valentin Rosier’in takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

İki oyuncunun da görev verilmesi durumunda Sivas deplasmanında oynayabilecekleri ifade edildi.

Beşiktaş'ta; Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve N’Koudou’nun ise tedavileri devam ediyor.