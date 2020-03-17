Benzin grubunda 25 kuruşluk fiyat indirimi açıklandı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 18 mart gece yarısından itibaren benzinin litresi pompada 25 kuruş düşecek.

Benzinin litre fiyatı dün yapılan 7 kuruşluk zammın ardından 5 lira 70 kuruşa çıkmıştı. İndirim sonrası benzinin litresi 5.45 TL civarından satılacak

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı şoktan dolayı benzinin tonu uluslararası piyasalarda 289 dolardan 243 dolara indi.

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