Batman'da operasyon! 677 güvenlik kuvveti katılıyor!

Batman'da "Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit J.Uzm.Çvş. Cemil Turan” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 677 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.