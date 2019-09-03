03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ cinayetine dair görüntüler tepkilere neden olmuştu.
Kan davası yüzünden 20 yaşındaki genci defalarca bıçakladıktan sonra ellerinde bıçak ve sopalarla bekleyerek polisin ve çevredekilerin yardımını engelleyen R.K ve A.K kardeşler tutuklandı. Olaya müdahalede geç bulunan 5 polis ise Batman Valiliği tarafından açığa alındı.
Yüksekbağ, o gün mevsimlik işçi olarak çalışan babasının yanına gitmek üzere otogardaydı. Kan davalıları tarafından vahşice öldürülen gencin ailesi polisler ve otogardaki firma yetkililerine tepkili. Baba Nuri Yüksekbağ, firma ve polislerden şikayetçi olduklarını ifade etti.
'KAN PARASINI BİRİKTİRİYORDUM'
Kan davasına sebep olan olayın geçen yıl Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldiğini anlatan Yüksekbağ, "Oğlum Suat, henüz yeni askerden gelmişti. Kendisi bana yardım etmek için Kütahya´ya gelmek istedi. Ben de gelebilirsin dedim. Gelirken başımıza bu olay geldi. Daha önce bu aileye 50 bin lira verdik. Kendilerine 50 bin lira daha verecektim ve onun için çalışıyordum. Ancak barışı beklemediler ve oğlumu tüm dünyanın gözü önünde vahşice öldürdüler. Bunlar insan değil, çalışıp ödeyeceğimi kendilerine defalarca söyledim. Şayet herhangi bir arsam olsa satar verirdim onlara, ancak yoktu mecbur çalışmak zorunda kaldım ve paranın 25 bin lirasını toplamıştım bile, beklemediler. Ben açığa alınan polislerden de şikayetçiyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bu bir vahşettir. Oğlum yerde 45 dakika kalıyor ve kendisine hiçbir yardım yapılmıyor. Oğlumu hareket halinde olan otobüsten indiriyorlar ilk olarak, 2 bıçak vuruyorlar, sonra otogara kadar sürüklüyorlar ve otogarda halen bıçaklamaya devam ediyorlar. Hiç kimse müdahale etmiyor, bu nasıl bir iştir" diye konuştu.
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