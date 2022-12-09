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Son dakika haberi Başörtüsü anayasa teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi 336 milletvekilinin imzasıyla sunacağız" açıklamasında bulundu

Giriş: 09.12.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Başörtüsü anayasa teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla sunacağız" açıklamasında bulundu.

Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Türkiye'de sadece başını sayısal olarak örten kadılar değil, başını örten veya örtmeyen milyonlarca aileye temas esen bir meseleden bahsediyoruz.

Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz hepimiz geçmişte yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. İkna odalarından geçen arkadaşlarımız var. Onlara siz inandığınız için değil siyaseten başınızı örtüyorsunuz diyorlardı. Bizler de 'biz inandığımız için başımızı örtüyoruz' diyorduk.

Binlerce milyonlarca kadın geleceğinden vazgeçti. Bu konu ile ilgili en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmaktır. Bütün arkadaşlarımız biliyor ki Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan bir kanun yok. Sorun bazı temel haklardan istifade etmek isteyince ortaya çıkıyor. Yani eğitim hayatımızda meslek hayatımızda sorunlar yaşıyorduk.

AK Parti'nin inşasında var bu konuya dair yaklaşımlarımız. 2008 yılında AK Parti ve MHP bir araya gelerek bir anayasa değişikliği teklifi yaptı. Bu teklif referanduma gitme ihtiyacı duymadan Meclis'ten geçti.

O zaman bir araya gelerek eylemler yaptılar. AYM'ye iptal davası açtılar. Yetmedi AK Parti'ye bir kapatma davası açtılar ve bir oyla AK Parti kapatılmadı."

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