Katili taşla öldürdü! Cinayet öncesi okey oynamışlar!

Son dakika haberine göre Antalya'da, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, birinin yol kenarına yakın bölgede hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.
MAKTUL, ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI
DHA'da yer alan habere göre gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan araştırmada, başına taşla vurularak öldürülen kişiye ait cesedin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz'e (36) ait olduğu belirlendi. Polisin olay ile ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu (52) tutuklandı.
"ALACAK VERECEK MESELESİ" DEDİ
Nurmehmet Halifeoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Halifeoğlu ile İbrahim Deniz'in 10 yıldır tanıştığı, her ikisinin de inşaatlarda alçı ve boya işiyle uğraştığı belirtilerek, aralarında alacak-borç ilişkisi olduğu ifadeleri yer aldı.
YEMEK YEMİŞ OKEY OYNAMIŞLAR
İddianamede Halifeoğlu'nun, tefecilik yaptığını öne sürdüğü İbrahim Deniz'den 200 bin lira borç aldığı, borcun yarısını ödedikten sonra senedi iade etmesini istediği kaydedildi. İddianamede, olay günü ikilinin senetle ilgili görüşmek üzere birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi.
TAŞLA BAŞININ ARKASINA VURDU
Nurmehmet Halifeoğlu'nun, İbrahim Deniz'i Kepez ilçesi Varsak'taki evine bırakmaya götürdüğü sırada ormana girdikleri belirtilen iddianamede, sanığın senedi almak için aracı durdurduğu, konuştukları sırada Halifeoğlu'nun yerden aldığı taşla İbrahim Deniz'in başının arkasına vurduğu ifadeleri yer aldı.
ÖLDÜRÜP, TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ
Orman kenarına düşen İbrahim Deniz'in cüzdan ve cep telefonunu alan sanığın, olay yerinden kaçtığı kaydedilen iddianamede, başkalarıyla birlikteyken kaybolduğu hissini verebilmek için kendi telefonundan İbrahim Deniz'in telefonuna 'Ben gidiyorum, onlar seni getirsin' mesajı gönderdiği, maktulün telefonundan da 'Tamam' yanıtını yazıldığı kaydedildi. Sanığın aldığı cüzdan ile cep telefonunu ise bilinmeyen bir yere attığı belirtildi.
KAMERA KAYITLARI İLE TESPİT
İkilinin, bütün günü beraber geçirdikleri, aynı araçla yol alıp yemek yiyerek, oyun oynadıkları ve olay yeri ormanda 1 saat kaldıklarının güvenlik kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle tespit edildiği de kaydedildi. İddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Nurmehmet Halifeoğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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