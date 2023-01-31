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Son dakika haberi Başarır ve Türkkan için Meclis komisyonunda flaş karar!

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

Giriş: 31.01.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Başarır ve Türkkan için dokunulmazlık kararı!
Başarır ve Türkkan için 'dokunulmazlık' kararı!
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DHA

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin katılmadığı toplantının ardından açıklama yapan Özkaya, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun beşinci Hazırlık Komisyonu olarak üçüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dosyaları bir kez daha müzakere ettiklerini söyleyen Özkaya, "Milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilliğini ve Meclis'in saygınlığını koruma öncelikli bir görev. Bu görev çerçevesinde her milletvekilinin görevine saygılı devam etmesi gerekiyor." dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın terör mağduru birinin yakınına alenen küfür etmesinin milletvekilliğinin saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Özkaya, bu çerçevede Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşlerini bildirdiklerini söyledi.

Özkaya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdiklerini, en kısa sürede raporlarını Karma Komisyona sunacaklarını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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