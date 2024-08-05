Son dakika haberi Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks-Sabah eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Turuncu-lacivertliler 3. eleme turunda Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Başakşehir her iki turu da geçmesi halinde adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak.
MAÇLAR 22 VE 29 AĞUSTOS'TA
İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.