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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti. Bakanlık açıklamasını şu şekilde:

- Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür.

- 12.10.2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı

kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL'i aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD Doları ve eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı.

- 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde işlemlerde olduğu gibi yetkili

müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.

- Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır

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