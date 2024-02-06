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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem felaketinin 1.yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla, depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:36
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        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem felaketinin 1.yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

        Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti: "Kaybettiğimiz canların sadece 12 bin 718'i Kahramanmaraş'taydı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla, depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı.

        "HEMEN HEMEN TÜM BAKANLAR GÖREVLENDİRİLDİ"

        İlk depremden sadece 13 dakika sonra saat 04.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize deprem bölgelerine intikal edin talimatı verildi. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 05.02'de TAMP'taki en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan 4.seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyon sağlamak üzere kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi.

        Depremde 650 bin personelimiz görev yaptı. Türkiye'nin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük. Depremden sonra 41 bini deprem konutları 5 bini köy konutları olmak üzere 46 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. 6 Şubat'ın birinci yılında depremde hayatını kaybedenlere bir kez de Allah'tan rahmet diliyorum."

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz demeden, "bir can daha kurtarabilir miyim" düşüncesiyle canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı. 6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

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        Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu… Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

        Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin asrın felaketinin nasıl asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan filmde, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Bakan Yerlikaya'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan çalışmalara ilişkin konuşmaları yer aldı.

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