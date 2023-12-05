Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi: "NARVAS, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına imkan sağlayan bir yazılım projesi. Biz NARVAS'la bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nereden yapılıyorsa kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor en ücra yerleri dahi tespit edip suçluları yakalıyoruz.

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"SUÇ HARİTALARI HAZIRLANIP RİSK BÖLGELERİ TESPİT EDİLECEK"

Proje ile suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO ALAN bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı itibarıyla narkotik konuşu 9675 ihbar alındı. Bunun 3 bin 945'i sadece İstanbul'da. Yine aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs da bu çalışmada yakalandı. NARVAS projemizi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele, takdir edersiniz ki sadece kolluk güçleriyle verilecek bir mücadele değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda milletin ve devletin el ele vermesi gerekmektedir. Kararlıyız, Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı, olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar ulusal, uluslararası hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadele bu kararlılığımızı gösteren rakamları paylaşmak istiyorum. Son 180 günde uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi."

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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadelenin sürdüğünü de dile getirerek "106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi" ifadelerini kullandı. Yerlikaya şunları söyledi:

"Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında düzensiz göç geliyor. Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sizlerle daha önceki basın toplantımızda olduğu gibi öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor.

Mücadele alanımızı ise defaatle belirttiğimiz gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 6 bin 108 kişi gözaltına alınırken bunların 2 bin 110'u tutuklandı. 799'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı."

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"TİKTOK HESAPLARINI İNCELİYORUZ"

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen Yerlikaya, "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor" dedi.

TEFECİLERE YÖNELİK OPERASYONLAR

Yerlikaya, "Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı" şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleye de değinen Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi" dedi.