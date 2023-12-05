İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İBB adaylığı iddiası: Gündemimizde böyle bir şey yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın 180 gün icraatlarını anlatmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı’nın kararlı şekilde sürdürdüğü, “huzur ve adalet” eksenli operasyonlarda toplumun büyük kesiminin desteğini alan Bakan Yerlikaya, vatandaşın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele konusunda, “Gölge gibi takipteyiz. Bunların nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.

Terörle mücadele, yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç örgütleri, hayvanlara yönelik suçlar, kadına yönelik şiddet, siber suçlarla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmaları rakamlarla anlatan Bakan Yerlikaya, kişilere, malvarlığına, millete, devlete, topluma ve takibi gereken suçlarda aydınlatma oranının yüzde 90.7 olduğunu açıkladı. Her 10 asayiş olayından 9’unun aydınlatıldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, kişilere karşı meydana gelen olaylardaki aydınlatma oranının yüzde 96.4 olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranının ise yüzde 66 olduğunu belirtirken, “Herkesi bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Sosyal medya hesaplarına vatandaşımızın attığı mesajları ihbar kabul ediyoruz. Göreceksiniz ekiplerimiz en kısa sürede müdahale edecektir. Bu mücadelemiz aralıksız ve soluksuz devam edecektir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız” dedi.

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Bir arka plan bilgisi paylaşayım; Bakanlığın özellikle uyuşturucu, torbacılar ve çetelere karşı verdiği mücadelede vatandaşın büyük katkısı oluyor. Bakanlığa bu konuda binlerce ihbar geliyor. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile vatandaş ihbarlarının analiz edilmesi, ihbarların yoğunluk haritasının çıkarılması ve mücadele stratejisi belirlenmesinde etkili bir çalışma yürütülüyor. Bakanlık, bütün ihbarları doğru kabul ederek işlem başlatıyor; suç haritaları ve riskli bölgeler belirleniyor. Narkotik haritalar çıkarılıyor.

BAKANLIĞA 1 EKİM SALDIRISI

İçişleri Bakanlığı’na 1 Ekim’de yapılan terör saldırısı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

“Biz her olaydan bir ders çıkarıyoruz. Teröristlerin paramotorlarla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorlar konusunda sınır güvenliğinin sıkılaştırılması konusunda çalışmamız var. Tedbirler çok daha yukarı çıkarıldı. Terör örgütlerinin son dönemde hava unsurları kullanmaya ilgisi var. Savunma konseptimizi bu doğrultuda güncelliyoruz.

Kayseri ile ilgili idari soruşturma yaptık. Bir arkadaşımız orada emekliye ayrıldı. Sıfır hata yapma ve en iyisini yapma noktasında takım ruhuyla çalışıyoruz. Referansımız hukuk. Sistemde sıkıntı yok. Bireysel hatalarda kimseye müsamaha göstermiyoruz.”

FUTBOLDA SAADET ZİNCİRİ

Bakan Yerlikaya, futbol adamlarının da karıştığı saadet zinciri soruşturmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Olayın aydınlatılması ve suçun önlenmesi ile ilgili hiçbir nüfuz girişimini kabul etmiyoruz. 600 bin personelimiz ile toplumun huzurunu sağlama konusunda kararlıyız. Aziz milletimizin kabul etmediği nüfuz gibi tanımları asla kabul etmiyoruz. Hazine ve Maliye, İçişleri, Adalet bakanlıklarımız, MASAK bu girişimlerin arkasında bir kanun dışılık varsa müthiş bir eşgüdümle çalışıyor. Biz yalnızca operasyonlarımıza devam ediyoruz. Yasanın, hukukun kabul etmediği ne varsa üzerine gideceğiz. İki kelime bizim için önemli; huzur ve adalet. Biz adaletin tecellisi için çalışıyoruz. Vatandaşımızın canı tez. Bir an önce çözülsün istiyor. Vicdanın kabul etmediği, yasa dışılık kokan bir mesele nerede varsa biz onun üzerine gideceğiz.”

10 BİN POLİS ALIMI

Yeni personel alımı konusunda Bakan Yerlikaya, “Bizim Kızıl Elmamız, 12/36. Çalışmaya hiç itiraz etmiyoruz. Yakın zamanda 10 bin polis alımı ile ilgili bir duyurumuz olacak. Önümüzdeki hafta da 12 bin civarında polisimiz okuldan mezun oluyor. Onların yerine alımlar yapacağız” müjdesini verdi. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavının da yakında yapılacağını, hakkaniyetli bir sınav olacağını söyledi.

YASA DIŞI BAHİS

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ziyareti ve yasa dışı bahis konusunda Bakan Yerlikaya, “Federasyon Başkanımızın ziyaretinde hem milli takımımızın başarılarını kutladık hem de yasa dışı bahis konusu gündeme geldi. Futbolumuzda, amatör liglerimizde yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinen-bilinmeyen ne tür yasa dışılık varsa Adalet Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Sporumuzun kirlenmesine asla müsaade etmeyiz. Bu işlerin arkasında kim varsa üzerine gideceğiz” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuda hassas olduğunu ve MASAK’ı görevlendirdiğini belirten Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın da konu üzerinde çalıştığını vurguladı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞI

Bakan Yerlikaya’ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmadığı da soruldu. Bakan Yerlikaya bu konuda, “Gündemimizde böyle bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda da bir arka plan bilgisi. Bakanlıkta yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim Bakan Yerlikaya yakın ekibi ve personeli ile birlikte toplumun huzuru ve adalet için çalışıyor. Belediye başkan adaylığı gibi söylenti veya yakıştırmaların bu mücadele anlayışına zarar vereceğini düşünüyor. Sorulduğunda, “Biz sadece işimizi yapıyoruz” yanıtını veriyor. Bakanlığın suç ve suçluyla kararlı mücadelesinin İstanbul Büyükşehir adaylığı ile ilgisi olmadığını net şekilde söyleyebilirim.

SOYLU İLE KIYASLANMASI

Bakan Yerlikaya, Bakanlığın yürüttüğü operasyonlarda sürekli selefi olan Süleyman Soylu ile kıyaslanması konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

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“22 yaşımda bu bakanlığa geldim. 33 yıl çalıştım. Sadece 4 yıl 2 ay Sağlık Bakanlığı’nda görevim oldu. 16.5 sene valilik yaptım. Mülki idare amiri olmanın onuruyla hareket etmeye çalıştım. Tecrübe kazandım. Pek çok bakanla, hükümetle çalışmak nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız teveccüh gösterdi bu göreve geldim. Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ndaki 16’ncı maddenin 8’incisi Huzur Yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, 85 milyona huzurun tadını aldıracaksınız yönündedir. Gece-gündüz demeden, anadan, babadan, serden geçerek; kırmadan, dökmeden bu görevi yapacaksın. Benim yürüyüşümü, yoğurt yeme tarzımı herkes biliyor. Zor bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Dilimiz, sevgiye, saygıya, hürmete dönerse; kutuplaştırıcı değil birleştirici olursa yaptığımız için toplumda bir karşılığı olacağını biliyoruz. İyi çalışan çok seviliyor. Hatan yapana kusura bakma diyoruz. İşimizi yaparken, bize oy veren-vermeyen diye bir ayrım yapmıyoruz. Vatandaş da bundan memnun ki sizinle yürümeye razıyız diyor. Benden önce 21 yılda 9 bakan arkadaşımız geldi. Hepsi birbirinden kıymetli. Şu an biz görevdeyiz. Her anımızı, gayretimizi, samimi şekilde, yorulmak bilmeden bu mücadeleye verirsek Cenabı Hak karşılığını verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır organize suç örgütlerine tavrı değişmedi, değişmeyecektir. Suçların hiçbiri birbirine öncelikli değildir. Yerel, bölgesel, uluslararası çetelerin hepsine bakışımız aynı.”

EMNİYET MAHREM YAPILANMASI

Kameralara yansıyan “Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu” hakkındaki soru üzerine Bakan Yerlikaya, “Her zaman FETÖ ve bu minvaldeki terör örgütlerine karşı uyanık olmamız lazım. Bizi zorlamaya, geri bırakmaya, etkisiz bırakmaya dönük çabaları her zaman olacaktır. Oradaki çalışmanın yeri zamanı geldiğinde ne anlama geldiğini göreceğiz. Çok hayırlı bir çalışma” dedi.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ve çetelerle mücadele konusunda kararlılık mesajı verirken, “Cadde ve sokaklarda vatandaşımızın bildiği ve duyduğu ile ilgili bizim bir hazırlığımız ve çalışmamız yoksa biz bu işi yapamıyoruz demektir” dedi.