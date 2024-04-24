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        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmaya ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:28
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        Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması
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