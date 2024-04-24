Son dakika haberi Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmaya ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı
Giriş: 24.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:28
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