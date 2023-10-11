REKLAM advertisement1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini açıkladı.

Tekin, "Bu yıl da gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Eğer bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER, VELİLER, ÖĞRETMENLER MUTLUYSA DEVAM EDERİZ"

Atılan her adımın Bakanlık bünyesindeki İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından izlendiğini aktaran Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl da ara tatiller sonrasında İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı rapor oluşturur. Bakarız öğrenciler, veliler ve öğretmenler mutluysa devam ederiz; ama eğitim-öğretimle süreciyle ilgili bir eleştiri, problem olursa da ona göre bir çözüm bulunur."

ÖNERİLEN VİDEO