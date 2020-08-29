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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.

"3 BİN 358 DERS ÇEKİMİ YAPTIK"

Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün. Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka. 1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem. Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Bir öğretmenin 20 senede karşılaşacağı bir durumla haftada bir karşılaşmaya evrildi. Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor" dedi.

İNTERNET KOTALARI İKİ KATINA ÇIKARILIYOR

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz. Her an ölçüyoruz. Bu değişimlere bakma imkanımız oluyor. Tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. İndirme sayıları, hangi cihazlardan indirme olmuş, bu kadar ayrıntıya kadar bilip takip edebiliyoruz. İnternet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, operatörlerden haber geldi. Çocuklarımızın internet kotaları iki katına çıkarılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var.

Yaz tatilini de eğitim alanında değerlendirdik. Yabancı dille ilgili yaza özel bir program yaptık. Okuyorum Yazıyorum diye bir kuşak program oluşturduk. Birinci sınıfa gidenlerin eksiğini gidermek için bir gayretimiz oldu.

ÖĞRETMENLER İÇİN DE EĞİTİM PAKETLERİ HAZIRLANDI

Öğretmenler için de paketler hazırladık. Öğretmen hangi konuda ihtiyaç hissedebilir bunun araştırmasını yaptık. Velilere 'Bizden kuşak' diye bir kuşak yaptık. Onlarca konuda Türkiye'nin birikimi yüksek insanlarının gönüllü katkılarıyla nerede neye ihtiyaç duysak kurumlar kuruluşlar katkı sağladı. Meslek tanıtımları yaptık. Okuma kitapları çıkarttık. Okuma yazma ile ilgili kitaplar, mobil uygulamalar çıkarttık. Tüm bunlara baktığımda; bunlar yeter mi hayır. 38 ilden 190 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı buldum. Bir MEB Bakanının, öğretmenleriyle yüz yüze görüşüp 'nasılsınız iyi misiniz' demesini bile çok önemsiyorum. Hepinize müteşekkiriz mesajını vermek benim için çok önemli.

Öğrencilerle de görüşme yaptık. Velilerle toplandık, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların velilerini davet ettik. 496 bin öğretmenimize eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ihtiyaç hasıl olduğu için talepkar oldular. Dijital beceri eğitimine binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Dünyadaki büyük kuruluşların gönüllü desteği oldu. Yüz binlerce öğretmenimizin dijital beceri eğitimi alması, sertifika almalarını sağlıyoruz. 5 binden fazla lise öğrencimiz uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar aldılar.

Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk. Herkesin sorusunu anlık yanıtlayabilen robotlar. Sürekli öğreniyorlar ve daha geniş cevaplar veriyorlar.

ÖĞRENCİLERE UYUM KONUSUNDA PAKETLER HAZIRLANDI

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. Dünyada bununla ilgili çok çalışma var. Avrupa'da pek çok ülke okulları açtı. Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Biz kendi toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık.

Aylardır hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya. İki ay önce onu da hazırlamıştık. Hiç eksik hissetmiyoruz. Sadece kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz. Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, ders kitabının dışında çocuklarımızın eline somut ders kitapları verilecek. Öğretmenler, veliler, ders kitabı dışında kitaba ihtiyaç duyuyor. O kitaplar bütün ilkokul öğrencilerimize dağıtılacak. Ders kitapları okullara gönderildi. Öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde büyük atak yapıyoruz. Velilere rehberlik konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. Okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı üç aydır TSE ile çalışıyoruz. İl müdürleriyle her hafta görüşüyoruz ve hangi okullarda hangi eksikler var, bu eksikleri okul okul saptıyoruz. Her bir okulun ihtiyacını belirledikten sonra o okula gönderme şansımız var. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte sıkıntı yaşamıyoruz. Okulların eksiğini gidermekle ilgili sorun yaşamıyoruz. Bunları tamamlayıp 'Okulum Temiz' belgesiyle tamamlıyoruz.

İNTERNETE ERİŞİMİ OLAN 1 BUÇUK MİLYON ÇOCUĞA 17 KİTAPTAN OLUŞAN SET VERİLECEK

İnternete erişimde bulunduğu yer nedeniyle, mezralar, yaylalarda çocuklarımızın erişiminde sorun var. 16 milyon çocuğun erişimiyle alakalı problem görünmüyor ama yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun erişim sorunu var, bunu biliyoruz. O çocukları EBA'da göremiyoruz. Bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz.

Okuyanbalık diye bir site kurduk. Çocukların okumasını teşvik edecek. Podcast oluşturduk. Tüm uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili neye ihtiyaç varsa uzaktanegitim.meb.gov.tr'den ulaşılabilir.

Uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Bizim bu süreçte kendimize özel kendi riskimize özgü hesaplamarımızı yapıyoruz. Şu an uzaktan eğitim çok daha kıymetli. Uzaktan eğitim altyapının daha zayıf olduğu gibi algılanmıyor. Niteliği uluslararası standartlara taşınmış bir yer olarak görüyoruz. Eksikleri tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Özel okullarda indirime yönelik soruya cevap veren Bakan Selçuk, "Özel okullar velilerin taleplerini dikkate almalı" dedi.

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna ise "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız" yanıtını verdi.