Ara tatilinde öğretmenler idari izinli olacak

DHA

Bursa'da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında eğitim ve öğretim ara tatilinde öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitimle vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz çok gayret gösterdi onlar da dinlenmiş olacaklar" dedi.