Bakan Koca: Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" dedi.

"YARINDAN İTİBAREN AŞILARINI OLABİLİRLER"

Bakan Koca, sabahleyin yaptığı açıklamada da "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" açıklamasında bulunmuştu.

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