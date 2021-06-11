Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" açıklamasında bulundu.

BUGÜN ÜÇ YENİ GRUP DAHA AŞILANMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada da, aşı programı kapsamında gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile avukatların da bugünden itibaren aşılanmaya başlayacağını açıklamıştı.