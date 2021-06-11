Bakan Koca'dan BioNTech aşısı açıklaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" dedi.