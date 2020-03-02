02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Koca, "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı" açıklamasında bulundu.
O ÜLKELERDE BULUNANLAR 14 GÜN RAPORLU SAYILACAK
Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiyeye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.
Koca, "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi.
KORONAVİRÜS ŞU ANDA 68 ÜLKEDE GÖRÜLÜYOR
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: "Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran’dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak’la da uçuşlarımızı cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.
Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin’de artışın stabilleştiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bizim için daha önemli olduğunu, çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.
Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Ve bu vaka ile ilgili toplam vakaların da yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15’lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. yeni korona virüsün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum."
"UMRE'DEN GELEN VATANDAŞLARIMIZIN HEPSİNİ TEKER TEKER SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇİRDİK"
Sağlık Bakanı Koca, “Cumartesi akşamından itibaren umreden gelen vatandaşlarımızın hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Taradığımız 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Toplam mevsimsel grip bulunan 9 kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarla sağlık kuruluşlarına götürdük ve onların testleri de negatif çıktı" dedi.
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