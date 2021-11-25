TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."