Son dakika haberi Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü. Görüşmede sivillerin serbest bırakılması konusu ele alındı.
Giriş: 16.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.