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        Haberler Dünya SON DAKİKA HAMAS- FİLİSTİN: Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü. Görüşmede sivillerin serbest bırakılması konusu ele alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:05
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        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

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