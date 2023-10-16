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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'a gidiyor. Bakan Fidan yarın Lübnanlı mevkidaşıyla görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:42
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        Bakan Fidan Lübnan'a gidiyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

        Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

        LAVROV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği bugün de devam etti. Bakan Fidan bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştü.

        Bakan Fidan ile Lavrov'un görüşmesinde, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alınmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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