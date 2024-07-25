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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması

        Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:35
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        Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

        Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

        "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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