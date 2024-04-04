Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de görüştü.
Giriş: 04.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:21
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Bakan Fidan, NATO üyesi ABD'nin Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi.
NATO'nun 75. kuruluş yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen toplantıda üye ülkeler Ukrayna'ya 100 milyar avroluk bir destek paketini müzakere ediyor.
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