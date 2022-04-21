'İki saldırı da eş zamanlı ve kullanılanlar aynı'

Son dakika: Bakan Bozdağ: İki saldırı da eş zamanlı ve kullanılanlar aynı

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta Bursa ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen saldırılar olmak üzere, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"TERÖR SALDIRISI OLDUĞU GERÇEK"

Bozdağ, Bursa ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan saldırılar ile ilgili şunları söyledi:

"1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa´da gerçekleşen saldırı ile Bursa´da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek."

CEMAL KAŞIKÇI DOSYASI

"Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek."

SIĞINMACI TARTIŞMASI

"Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam edecek."