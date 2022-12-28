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11 yıl sonra Şam ile resmi temas

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da 11 yıl sonra Suriye ile ilk kez diplomatik temasta bulundu. Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Giriş: 28.12.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
11 yıl sonra Şam ile resmi temas
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

11 YIL SONRA ŞAM İLE RESMİ TEMAS

Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Toplantının yapıcı havada geçtiği belirtilirken, Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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