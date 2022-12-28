11 yıl sonra Şam ile resmi temas

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

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Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Toplantının yapıcı havada geçtiği belirtilirken, Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.