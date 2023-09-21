Son dakika haberi Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı apartmanın kolonu patladı. 11 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina boşaltıldı
Bahçelievler'de 4 katlı binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu patladı. Bina boşaltılarak mühürlenirken, bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otele yerleştirildi.
Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.
Patlama sonucu, 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri binayı boşaltarak mühürledi.
Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.
"KOLON PATLADI"
Bina sakini Vural Yıldırım, "Kolon patlamış. Marangozun kolonu patlamış sonra belediyeye haber veriyorlar. Belediye geliyor zarar olmasın diye insanları çıkarıyorlar, mühürlüyorlar. Arkadaşlar otelde kaldı. Şu anda sonucu bekliyoruz" dedi.
"YANDA YAPILAN İNŞAATTAN KAYNAKLI OLABİLİR"
Başka bir bina sakini Neslihan Acar ise, "Dün haber geldi marangozda kolon patlamış. Zabıta geldi, paldır küldür çıkardılar bizi. Sokaktayız biz de, eşyalarımız içeride onu düşünüyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Kolon patladı ama bizim tahminimize göre yanda yapılan inşaattan kaynaklı olabilir. Çok ağır makinalarla çalışıyorlar, çok yakın bir mesafede toprak kayması olabilir bu bizim tahminimiz yetkilerden bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Belediye ekiplerinin bina üzerindeki incelemeleri devam ediyor.