Bahçeli: Erzurum'daki tuzağı Dadaşlar bozdu

HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, Trabzon'da seçmenle buluştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli özetle şunları söyledi: "Trabzon kemençenin coşkusu, horonun ruhudur. Trabzon demek pes etmeyen vicdan demektir. Trabzon'a bakınca 'Bize her yer Trabzon' diyen vatan evlatlarının sesi duyulur. Trabzon denilince 15 yaşındaki kahraman yavrumuz Eren Bülbül'ün yüzü görünür. "Birlikte her türlü zorluğu aşacağız. Bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlara sonuna kadar kapalıyız. Etnik ve mezhep ayrılıkçılığı yapanlara hep karşı çıkacağız. Biz horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz. Hep beraber ülkemin tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz.

"MİLLİ İRADE KUTUPLAŞMAYI REDDEDECEKTİR" Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye'yiz. Diyorum ki 14 Mayıs 2013 tarihinde aziz milletim sıra sende. Milli irade, kutuplaşmayı reddedecektir. Muhalefet partilerine demokratik hesap mutlaka sorulacaktır. Kavga, kriz arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. Tam 4 gün sonra sıra da söz de, yetki de alayınızda. Türkiye'nin zillete mahkum olmasını hayal edenlerin, Türkiye'nin önünün kesilmesini hayal edenlerin gözü Türkiye üzerinde olacaktır. Peki siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa koşa koşa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir oyunuzu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek misiniz? Milletvekili adaylarımızı Meclis'e gönderecek miyiz?

"GELECEK SİZLERİN ELİNDE" 1461'den beri Türk yurdu olan Trabzon'un her taşı yakuttur. Özü de sözü de bir olan Trabzonlu kardeşim gelecek sizin elinizde. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 100'üncü yılına ilk adımı atmak sizlerin iradesinde. Anayasa'nın 2. Maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Bu anlamda birçok batı ülkesinin ilerisinde de olduğumuz bir gerçektir. Türkiye'nin demokrasi hayatına ilkesiz dayatmalarda bulunmaktadırlar. Avrupa ve ABD'de çıkan dergi ve gazeteler algı operasyonu yapıyor. Bu dergi ve gazetelerde 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.

"KİMSE MİLLETİMİZİN İRADESİNE ZİNCİR VURAMAZ" Batı zillet ittifakından yana tavrını koymuştur. Bu bir defa gayri ahlakidir, hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı ne ABD'den ne İngiltere'den ne Fransa'dan alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını 'Gitmeli' diye hedef alan bir dergi yırtılıp çöpe atılmalıdır. Türkiye, sömürge artığı bir ülke değildir. 14 Mayıs'ta devrilmeleri kaçınılmaz bir siyaset olacaktır. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için maşalar devrede, alçaklar sahnededir. Erzurum'da yaşanan olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne saçması, görevini ihmal etmesi sakıncalıdır, yanlış üzerine yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle korsan gösteri yapıp taşıdığı provokatörlerle ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu Trabzon'un yüz karasıdır.

"ERZURUM'DAKİ TUZAĞI DADAŞLAR BOZDU" Erzurum'da kurulan tuzak Dadaşların tavrıyla bozulmuştur. İstanbul'da 1.7 milyon kişi toplanıp miting düzenlenirken bu olay yaşanmıştır. İmralı canisinin ev hapsine alınması konuşulmaktadır. Bir terörist için hak arayanlar, Eren Bülbül yavrumuzun hesabını verecekler. 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, 11 aylık Bedirhan bebekle annesinin sorulacak hesabını söylesinler. İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu mertse yiğitse, şehitlerimizin hakkını gazilerimizin hakkını versin. Al bayrağı, aziz vatanı, Cumhur ittifakının şerefini koruyacak mısınız? Trabzonlu kardeşlerim 14 Mayıs'ta yaşanacak Cumhur ittifakı zaferinin habercisidir. Türkiye üzerinde hesap yapanların, zalimlerin defterini dürecek misiniz. Evet dediğinize göre o zaman sıra sizde. Trabzon'un vatan ve millet sevdasının ne kadar yüksek olduğunu göstermek için sıra hepinizde. "KILIÇDAROĞLU MUTFAKTAN ÇIKMASIN" Kılıçdaroğlu'nun uzun bir istirahat için evine gitmesinde fayda vardır. Mutfaktan da çıkmasın. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yönetemez, bu aziz milletin geleceği Millet ittifakına verilemez. Ayaklarımızın üzerinde onurlu bir şekilde durduğumuzu tüm aleme göstereceğiz. Sürmeli'de gemi imalatının arzulanan seviyeye çıkması için elimizden geleni yapacağız. Yüksek potansiyeli olan hazır giyim, mobilya gibi sektörlerin gelişmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Türkiye'nin başarılarına yenilerini ekleyeceğiz. Mandacılara, rantçılara, komünistlere, makam ve mevki paylaşanlardan başka bir şey bilmeyenlere fırsat vermek felakete davetiye çıkarmaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi de tarih çöplüğüne atmak için 14 Mayıs bir fırsat olacaktır. Cumhur ittifakı Türkiye'nin umududur. Millet ittifakı münasebetsizlerin ittifakıdır. Bu ittifakın yolu, Türkiye düşmanlarının yoludur. "CUMHUR, TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞ İTTİFAKIDIR" Cumhur ittifakı, Türkiye'nin yükseliş ittifakıdır. İnanıyorum ki Trabzon zillete yenilmeyecektir. TBMM'de sizlerin yüzlerini kara çıkarmadık, hiçbir vaadimizi unutmadık. MHP'ye öyle bir destek verin ki, öyle bir sahip çıkın ki, gelecek nesillerimize huzur ve kardeşlik içinde yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık farkla seçiyor muyuz? Anadolu'nun yiğit evladını cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Bu evetleriniz, 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir."