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Haberler Gündem Son dakika: İLK YORUM! Bahçeli'den 'İmamoğlu' yorumu

Son dakika haberi Bahçeli'den 'İmamoğlu' yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından ilk kez değerlendirmede bulundu. Yargı kararına herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "İBB Başkanı dokunulmaz değil" dedi.

Giriş: 15.12.2022 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İLK YORUM! Bahçeli'den 'İmamoğlu' yorumu
HABERTURK.COM

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ilk kez yorumda bulundu. Bahçeli, yargı kararına herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin sözleri şöyle:

"İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur.

Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu’yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur.

"HEDEF KILIÇDAROĞLU"

Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı’yla İmamoğlu’nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır.

Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır.

"HUKUKA VAHİM BİR SALDIRI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır.

Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir."

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