Bahçeli'den başörtüsü ve seçim tarihi mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü düzenlemesi hakkında, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

MHP lideri Bahçeli, Meclis'e getirilmesi planlanan başörtüsü düzenlemesi hakkında, "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM' de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır bunu geriye dönüşü söz konusu olamaz. Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi hayırlı bir teşebbüstür, Meclis'te destek vereceğiz" dedi.

SEÇİM TARİHİ

Bahçeli, seçim tarihlerinin öne alınıp alınmayacağı konusu hakkında ise, "Seçimin öne alınma konusu, 48 milletvekiliyle temsil edilen bir partinin olgunlaştıracağı yeter sayı değildir. AK Parti ve diğer siyasi partilerle bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği göz önüne alındığında sunulacak metin TBMM'de görüşülür ve karara bağlanır. Ancak şu anda seçimleri erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektiği ortamda, altı partili grubun seçim tarihini sunmuş olmaları yanlış davranıştır. Seçimler 18 Haziran 2023'te yapılacaktır. Meclis bir karar verir, mevcut yönetim bunu diğer partilerle paylaşırsa belli bir kararı alır ve uygular" ifadelerini kullandı.