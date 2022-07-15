Bahçeli: Birliğimizi güçlendirmemiz tarihi zorunluluktur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Saraçhane'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü esnasında vatanını ve milletini kahramanca müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti gazi millettir. Türk devleti gazi devlettir. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek, yıkacak, geçecek, teslim alacak bir güce henüz dünyada tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir.

Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen şehidin, şühedanın göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti.

Hamdolsun milletimizin feraset ve fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi şiddetle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önü perdelenmiş son aşamada imha edilmiştir.

FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuştur. Demek ki bu soysuzlar vatanı koruyoruz bahanesiyle ihanet etmenin altyapısını oluşturmuşlar, müdahale için uygun zamanı kullanmışlardır. FETÖ hem ordumuza sızmış hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmiştir.

15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti, fikri kaynağı ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, ortak gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde tam bir mutabakat sağlamak olmalıdır. Vazgeçilmeyecek tek hedefimiz Türk vatanımızın bölünmez bütünlüğünü kopmaz esaslara bağlamaktır.

Samimiyetle ve inançla, üstelik altın kalın şekilde çizerek vurgulamak isterim ki; etrafımız bu kadar kuşatılmışken, siyasi kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp, meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istiklal ve istikbalini de aynı şekilde müdafaa edecektir.

Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalı, milli ve üniter ülkemizi yaşatma hususunda kararlı duruşunu korumalıdır.

15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan ülkenin, bir milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiçbir tereddüte kapılmaksızın gönülden bağlılığa Türk vatanını kutsal emanet kabul edecek yüksel ahlaka, gelecek nesiller adına zor ancak onurlu hizmeti yerine getirmeyi hak edecek şekilde istikbale adanan karakter olgunluğuna, iş ve dış mihraklarla karanlık ilişki, sempatinin olmadığı aydınlık ve tertemiz fikri yapıya sahip büyük milletiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bizatihi kendisiyiz. Bundan mülhem Cumhur İttifakı'yız.

Bu kapsamda Türkiye'mizin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz.

Karmaşadan mal kaçırma hevesinde olanlara, gizli gündemle yatırım yapanlara sabırlı ve demokratik tavrımızla direnir, oyunlarını çatır çatır bozarız. Türkiye asla zillete düşmeyecektir.

2023 yılında daha çok yarınları inşa ve ihya edecektir. Türk milletini yaşatmak konusunda ant içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalılarıyız.15 Temmuz gecesi gökyüzünde kanunsuz helikopter uçurup, uçak gezdirenler, o alçakların mağdur olduğunu ifade edenler Haçlı işbirlikçisidir.

Bu maşaları tutan eller kirlidir, kanlıdır ve alayı birden Türk milletinin ezeli ve ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görülmemiş, yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinde, 16 Temmuz sabah saatlerine kadar vuku bulmuştur.

FETÖ'cü teröristler üçüncü bin yılda Asya'nın hristiyanlaştırılmasında hizmetle görevlendirilmiş, bölücü gündoğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş insanlığın ve inancın yüzkaralarıdır. Terörist başı Gülen'i koz olarak tutmuşlar, bir canlıdan bomba imal etmişlerdir. FETÖ kimin işine yarıyorsa, onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe ve ihtilal denemeleri yaşanmıştır. Ancak hiçbir 15 Temmuz husumeti kadar bu milleti sarsmamış, bu kadar derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır.

15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür, bunun tarafları 1919'daki emperyalist komplonun uyuyan hücresinden başka bir şey değildir. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türk'ün kanıyla mühürlenmiş ve sulanmıştır.

Rehavete kapılmayacağız, tehditlere kulak asmayacağız, hem kardeşçe yaşayacağız, birbirimize sarılıp hoşgörüyü canlı tutacağız. 15 Temmuz'da mille oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik ruhu mutlaka korunmalıdır. Kısır gerilimlerle oyalanacak vakit yoktur.

Eğer birlik olmazsak, Türk milleti şemsiyesi altında toplanmazsak, siyasi ve ideolojik önyargıları geri plana itmez, dayanışma duygularını tutmazsak son vatanımızda selamımızı verecek imamızı bulamayız. İster FETÖ, ister kanlı işbirlikçisi PKK/PYD, isterse aynı karanlık yolun diğer taşeronları olsun, Türkiye'yi geçemeyecekler Türk milletini yenemeyeceklerdir. Türkiye zalimlere yem olamayacak kadar kuvvetlidir.

Türk milleti dünya döndüğü müddetçe bu vatanda bağımsız şekilde varlığını muhafaza edecektir. Cumhur İttifakı bu uğurda hissesine şahadet düşse de bunu seve seve baş göz üstüne diyecek gerekeni yapacak, atılganlığı ve fedakarlığı şartsız gösterecektir.

Yıllardır birbirini besleyen bir döngüyle önce ekonomik kriz sonra toplumsal bunalım, ardından yönetim istikrarsızlığı tarihsiz bir çark olarak millet ve demokrasimizin üstünde dönüp durmuştur. Siyasetten ümidini kesenlerin veya bir türlü milletle kucaklaşamayıp, yönetimden uzak kalanların en büyük arzusu demokrasiyi bypass ederek iktidara sandık dışından ve kısa yoldan gelebilmek olmuştur.

Demokrasinin işlediği dönemlerde bile olağanüstü beklentiler eksik olmamıştır. Duygu ve niyetlerini sürekli sıcak tutan ara rejim heveslileri siyaset dışı araçları ve arayışlarını sürdürerek bugünlere kadar gelebilmişlerdir. Zorlu imtihanlardan geçen demokrasimizin üstünde dolaşan kara bulutları kovmak, elbette ki çözümü siyaset içinde görmesi gerekenlerin en önemli sorumluluğudur.

Medeniyetler ve milletler mücadelesinde öne çıkmanın hedefindeyiz. Allah'ın izniyle başaracağız, ilayı kelimetullah sancağını sonuna kadar taşıyacağız. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlaradır. Her yöremizi aziz, her insanımızı kardeş bilen herkesle omuz omuza yürümeye varız, buna hazırız, zilletin oyunlarını bozmak için tetikteyiz."