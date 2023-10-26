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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti: Eşi tarafından baltayla öldürüldü

        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!

        Adana'da, 65 yaşındaki Ayşe C., kocası 70 yaşındaki İbrahim C., tarafından baltayla katledildi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim C.'nin, 10 gün önce de evini ateşe verdiği belirtildi. Zanlı, 7 Mayıs 2020'de, evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için polisin operasyonuyla yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu. Ayşe C., bu olaydan 3.5 yıl sonra eşi tarafından öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:13
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        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
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        Adana'da dehşet, Yüreğir ilçesinde yaşandı. PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'ta ikamete eden İbrahim C. (70), muhtarlığa giderek eşi Ayşe C'yi (65) evlerinde başına baltayla vurarak öldürdüğünü söyledi.

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        EVDE CANSIZ HALDE BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine muhtarlık görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, iki katlı müstakil evin üst katında Ayşe C.'yi öldürülmüş halde buldu.

        KATİL ZANLISI EMEKLİ ÖĞRETMEN

        Polis ekipleri, muhtarlıkta bekleyen cinayet zanlısı İbrahim C'yi gözaltına aldı.

        Cinayet zanlısı İbrahim C'nin emekli öğretmen olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

        "EVİNDEN SOKAĞA ATEŞ AÇMIŞTI"

        Çiftin kiracısı Hatice Işık, sabah çocuklarını okula bırakmak için evden çıktığını döndüğünde ise polis ve komşularından olayı öğrendiğini belirtti.

        Işık, evde bulunduğu sırada herhangi bir gürültü duymadığını ifade ederek, "İbrahim C'nin akli dengesi yerinde değildi.

        Daha önce de evinden sokağa silahla ateş açtığı için gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 ay psikolojik tedavi gördü" dedi.

        "10 GÜN ÖNCE EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI"

        Çiftin komşusu Filiz Öz de yaklaşık 10 gün önce İbrahim C'nin evini yakmaya çalıştığını öne sürdü. Ayşe C'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        EŞİ 3 YIL ÖNCE KURTULMUŞTU

        Zanlı 7 Mayıs 2020'de evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için polisin operasyonuyla yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu.

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        #adana
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