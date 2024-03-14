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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Bağdat'a gitti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamada, Aralık 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının aynı formatla Bağdat'ta düzenleneceği duyurulmuştu.

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Görüşmelerde, ana gündem maddesinin güvenlik ve askeri iş birliği konuları olması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak." ifadeleri kullanılmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.