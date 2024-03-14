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        Haberler Magazin Haluk Levent, Hatay'da 30 okul yaptıracak

        Haluk Levent'in hayatı film olacak

        Haluk Levent'in hayatı da beyazperdeye yansıyacak. Levent, filmde kendisini; kendisi değil, bir başka oyuncunun canlandıracağını açıkladı. Levent, ayrıca Hatay'a 30'a yakın okul yapımı için UDAO işbirliği protokolü imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:16
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        • 1

          Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 'UDAO' ile yaptığı yeni bir iş birliği anlaşmasıyla iş arayan yetenekli gençler için hem kariyer kapılarını açacak hem de 6 Şubat depreminde büyük zarar gören Hatay'da 30'a yakın okulun yapılmasına katkıda bulunacak.

        • 2

          'UDAO' işbirliği ile hayata geçirilecek olan projesinin basın toplantısına katılan Haluk Levent, "Projenin amacı, iş imkanları yaratmak ve yetenekli bireyleri aynı platform çatısı altında bir araya getirerek Web3 teknolojisi sayesinde işverenler ve iş arayanlar arasında doğrudan bağlantı kurabilmek ve yetenekli kişilerin keşfedilmesi kolaylaştırmak" diye konuştu. Ayrıca onlara ait bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 3

          "HALUK LEVENT EN GÜVENİLİR İNSANLARDAN"

          'UDAO' Ceo'su Pascal Eitschinger ise yapılan iş birliği hakkında bilgiler verip, Hatay'da 30'a yakın inşasının yapılacağını söyleyerek, "Haluk Levent'i en güvenilir insanlardan biri olduğu için tercih ettik, ayrıca bizlerin de derin üzüntü duyduğu Hatay depreminden sonra kendisinin verdiği mücadeleyi ve yaptığı yapıcı yardımları tüm dünya çok konuştu. Bizler de kendisinin bu proje için en uygun isim olduğuna karar vererek onunla iş birliğine imza attık. Bu işbirliği sayesinde Hatay'da Haluk Levent'in 30'a yakın okul açacak olmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

        • 4

          "BU DURUM AHBAP DERNEĞİ'NİN BAŞARISI, BENİM DEĞİL"

          Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren ünlü şarkıcı, bu yıl en güvenilir kişi seçildiğini hatırlatılması ile "Bana çok güvenmesinler hepsini satarım! Şaka bir yana benlik bir durum yok, halk bana jest yapmış beni seçerek. Bu durum AHBAP Derneği'nin başarısı, benim değil" ifadelerini kullandı.

        • 5

          HAYATI FİLM OLACAK

          Hayatının film olacağını ifade eden Haluk Levent, "Filmim çekiliyor, beni anlatıyor. Ben oynayamayacağım ama, benim yerime başka biri oynayacak çünkü benim vaktim yok. Yoksa oyunculuğum iyidir, kendime güveniyorum bu konuda" şekilnde konuştu.

        • 6

          VATANSEVERLİK ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

          2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini uluslararası platformlarda duyuranlara verilen 'Vatanseverlik Ödülü'ne layık görülen isimler arasında Haluk Levent de yer almıştı. Levent konuşmasında; "Hangi siyasi partiye, düşünceye ait olursanız olun ama milli olun, şeklinde benim de düşüncelerim vardır. Milli duruş önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: İHA, Instagram

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