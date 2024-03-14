"HALUK LEVENT EN GÜVENİLİR İNSANLARDAN"

'UDAO' Ceo'su Pascal Eitschinger ise yapılan iş birliği hakkında bilgiler verip, Hatay'da 30'a yakın inşasının yapılacağını söyleyerek, "Haluk Levent'i en güvenilir insanlardan biri olduğu için tercih ettik, ayrıca bizlerin de derin üzüntü duyduğu Hatay depreminden sonra kendisinin verdiği mücadeleyi ve yaptığı yapıcı yardımları tüm dünya çok konuştu. Bizler de kendisinin bu proje için en uygun isim olduğuna karar vererek onunla iş birliğine imza attık. Bu işbirliği sayesinde Hatay'da Haluk Levent'in 30'a yakın okul açacak olmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.