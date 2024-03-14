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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki eski kız arkadaşı Ömür Arslan'ı vahşice katletti! İş yerinde cinayet! - Son dakika haberi

        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü

        Aydın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 19 yaşındaki İbrahim Olece, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı çalıştığı iş yerinde öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Katil zanlısının çeşitli silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:26
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        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde İbrahim Olece (19) eski sevgilisi Ömür Arslan'ı (17) çalıştığı iş yerinde öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece, saat 09.30 sıralarında bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti.

        Olece, burada sırt çantasından çıkardığı tabancayı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde bir süre kovaladı. Olece, daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu.

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        Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı silahla yaşamına son verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

        Daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları öğrenilen Arslan ile Olece'nin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayı duyup, gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, toplanan kalabalığı polis dağıtmaya çalıştı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Aydın
        #Son dakika haberler
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