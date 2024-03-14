Arif Keskiner, son yolculuğuna uğurlandı
86 yaşındayken önceki gün hayatını kaybeden "Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan ünlü yapımcı Arif Keskiner için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi
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86 yaşında önceki gün hayatını kaybeden, aralarında; 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Kapıcılar Kralı'nın da olduğu filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir veda töreni düzenlendi. Törene; ailesinin yanı sıra meslektaşları katıldı.
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"GELDİ, GÖRDÜ, YAŞADI
Arif Keskiner'in kariyeriyle ilgili bir videonun gösterildiği törende konuşan kardeşi Abdurrahman Keskiner; "Hem çalıştı hem de okudu. Bu güzel çevresinin içerisinde tüm dostlarına teşekkür ediyorum. Ağabeyim için söylenecek fazla bir şey yok. Geldi, gördü, yaşadı, en güzel şekilde yedi, içti, eğlendi ve mutlu olarak gitti. Allah, rahmet eylesin" dedi.
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"SEVGİ NEDİR?'İ BANA ÖĞRETTİ"
Eşi Hümeyra Erdoğan, 25 yıldır beraber olduklarını söyleyerek; "Hep yanımda, destekçim oldu. 'Sevgi nedir?'i bana Arif öğretti. Son ana kadar eli elimdeydi ve o sıcaklık hiçbir zaman gitmeyecek. Onu çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım. O bizim iki gözümüzün çiçeği" diye konuştu.
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Yazar Zeynep Oral ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; "Arif, iyi bir insandı, sevgi doluydu, saygılıydı, disiplinliydi, çok çalışkandı. Herkes onun nasıl vefalı biri olduğunu biliyordu. Cesurdu, keşfetmeyi severdi. Aynı zamanda örgütçüydü. ‘Sinematek Derneği’nden başlayarak, ‘Nazım Hikmet Vakfı’nın kurucuları arasındaydı. Hem Nazım Hikmet Vakfı’nda hem ‘PEN Yazarlar Derneğin’de sevgili Arif ile omuz omuza çalışma olanağını buldum."
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"BARIŞA ÇOK ÖNEM VERİRDİ"
Oyuncu Levent Özdilek, Menderes Samancılar ile birlikte Aif Keskiner'e "Arif Aga" dediklerini belirterek, kendisiyle ilkokul yıllarında Adana'da tanıştığını anlattı. Keskiner ile çok iş yaptıklarını ve vakit geçirdiklerini aktaran Özdilek, şunları söyledi; "Bana o kadar çok şey öğretti ki hatta beni oyunculuğa yönlendirenlerin başında gelir. Vefaya ve dostluğa çok önem veren bir insandı. Hayatımda tanıdığım belki de en iyi hikâye anlatıcısıydı. İnanılmaz güzel anlatırdı. Büyülenip dinlerdik. Edebiyat onun için çok önemliydi. Kitap sevgisini aşıladı. Okumaya, yazmaya beni yönlendirdi. Barışa çok önem verirdi. Hayatı boyunca bu ülkenin barışına, dünya barışına katkıda bulunmak için çok savaştı. Ama hep bir yandan da çok güzel bir keyif adamıydı yani. Çok iyi bir entelektüeldi."
Menderes Samancılar da; "50 yıl boyunca ağabeyim, yol gösterenim, ışığım oldu. O kadar şanslıyız ki, Allah, herkese böyle güzel, temiz yürekli adam nasip etsin. Yanına giderken bir tane turunç götürdüm ona. Turuncun kokusunu çok severdi" ifadesini kullandı.
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"BÜYÜK BİR TUTKUYLA YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK ÜZERİNE HAYATI YAŞADI"
'Bir Ömür Arif Keskiner' belgeseline imza atan yapımcı Baran Seyhan ise Arif Keskiner'den çok şey öğrendiğini dile getirerek duygularını; "Büyük bir tutkuyla yeni şeyler öğrenmek üzerine hayatı yaşadı. Kendisinin de ağzından duyduğumuz gibi sevgi ve vefa çok önemliydi onun için. Gözlerini son kez yumduğundan beri 'Acaba bizden ne isterdi?' diye düşünüyorum. Galiba bizden birbirimizi çok sevmemizi, emek vererek sıkı sıkı birbirimize sarılmamızı ve ihmal etmememizi isterdi. Ben bunu bir ödev olarak bundan sonra yapacağım" sözleriyle dile getirdi.
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Törende siyasetçi Yüksel Çengel, yazar Haluk Oral, oyuncu Nur Sürer, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Arif Keskiner ile 'Nazım'ın Evinde Vera'nın Sofrasında' adlı kitabı kaleme alan yazar Melih Güneş da konuşma yaptı.
Arif Keskiner'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle ezanına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedilecek.