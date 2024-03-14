Arif Keskiner, son yolculuğuna uğurlandı

"BARIŞA ÇOK ÖNEM VERİRDİ"

Oyuncu Levent Özdilek, Menderes Samancılar ile birlikte Aif Keskiner'e "Arif Aga" dediklerini belirterek, kendisiyle ilkokul yıllarında Adana'da tanıştığını anlattı. Keskiner ile çok iş yaptıklarını ve vakit geçirdiklerini aktaran Özdilek, şunları söyledi; "Bana o kadar çok şey öğretti ki hatta beni oyunculuğa yönlendirenlerin başında gelir. Vefaya ve dostluğa çok önem veren bir insandı. Hayatımda tanıdığım belki de en iyi hikâye anlatıcısıydı. İnanılmaz güzel anlatırdı. Büyülenip dinlerdik. Edebiyat onun için çok önemliydi. Kitap sevgisini aşıladı. Okumaya, yazmaya beni yönlendirdi. Barışa çok önem verirdi. Hayatı boyunca bu ülkenin barışına, dünya barışına katkıda bulunmak için çok savaştı. Ama hep bir yandan da çok güzel bir keyif adamıydı yani. Çok iyi bir entelektüeldi."

Menderes Samancılar da; "50 yıl boyunca ağabeyim, yol gösterenim, ışığım oldu. O kadar şanslıyız ki, Allah, herkese böyle güzel, temiz yürekli adam nasip etsin. Yanına giderken bir tane turunç götürdüm ona. Turuncun kokusunu çok severdi" ifadesini kullandı.