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Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kritik öneme sahip Şuşa şehrini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Şuşa'yı işgalden kurtardık. 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak. Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil. İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz, kovacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini verdi.

Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanını ziyaret etti. Ebedi Ateş Anıtına çelenk bırakan Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasını burada gerçekleştirdi.

ALİYEV ULUSA SESLENDİ: ATA VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK

Azerbaycan işgal altındaki kritik şehir Şuşa'yı ele geçirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

"Şuşa'yı işgalden kurtardık. 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak. Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil. İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz, kovacağız.

Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. İktisadi gücümüz olmasayı bu başarıyı elde edemezdik. Bugün Azerbaycan ekonomik olarak hiçbir ülkeden geri değil. Güçleniyoruz. Ordumuz için lazım olan tüm silahları dışarıdan alıyoruz. Ekonomik gücümüz olmasa bunları elde edemezdik.

Siyasi irade göstererek, birlik göstererek gururumuzu savunduk. Bize karşı yapılan kara propagandanın asıl maksadı bizi amacımızdan uzaklaştırmaktı. İşgal edilmiş topraklar ebedi olarak işgalcilerin elinde kalması amaçlandı. Biz bütün dünyaya söyledik ki, Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Yürüyüşümüz devam edecek. Ermenistan cevap vermezse sonuna kadar devam edeceğiz. Bütün işgal edilmiş topraklardan düşman çıkarılmalıdır. Azerbaycan şehitlerinin, Hocalı şehitlerinin kanı yerde kalmayacak. Biz intikamımızı savaş meydanında alacağız, alıyoruz. Onları bu topraklardan defedeceğiz, kovuyoruz ve kovacağız. Ata vasiyetini yerine getirdim. Gözün aydın olsun Azerbaycan."

ŞUŞA'NIN ÖNEMİ

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.